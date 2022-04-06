Полнолуние 16 апреля принесет трем знакам зодиака счастье, а трем – беду: прогноз астрологов

Полнолуние 16 апреля принесет большие перемены в жизнь некоторых представителей зодиакального круга. Если одних ждут радостные новости, то других – беда.

Соответствующий астрологический прогноз обнародовало издание Le Journal des Femmes. Считается, что каждое полнолуние знаменует перемены, которые будут иметь долгосрочные последствия.

Полнолуние 16 апреля пройдет под знаком Весов – это будет период, способствующий переоценке ценностей в жизни, ко всем решениям придется подходить взвешенно и обдумывать не один раз. Поскольку Весы являются воздушным знаком, это отличное время для переговоров, какой сферы они бы не касались.

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Счастливчиками этого полнолуния будут те, кто знают, как двигаться вперед, несмотря на все трудности, – это Дева, Стрелец и Водолей. Их ждут хорошие новости, приятные сюрпризы и время творчества, которое, возможно, заставит задуматься о смене профессии. Они увидят жизнь в ярких тонах и снова начнут мечтать, как раньше.

Беды ждут трех представителей зодиакального круга, которые особенно не любят рациональности и взвешенности, - это Овен, Лев и Рак. Проблемы будут сыпаться на них одна за другой. Жизнь заставит выйти их из зоны комфорта и пройти трудные испытания.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.