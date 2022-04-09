Полнолуние 16 апреля перевернет жизнь трех знаков зодиака: у них начнется 'белая полоса'

Полнолуние 16 апреля окажет существенное влияние на жизнь людей – это отличное время, чтобы избавиться от негатива, забыть о прошлом и строить новые планы на будущее. Особенно счастливой будет эта дата для трех уроженцев зодиакального круга.

Астрологи издания TNH1 заявили, что счастливчиками, которых удача будет сопровождать до конца месяца, станут Овен, Телец и Рыбы. Также судьбоносное значение для них может иметь затмение 30 апреля, которое пройдет под знаком Тельца – оно заставит данные знаки иначе взглянуть на жизнь.

Овен

Уроженцам этого знака полнолуние подарит шанс кардинально изменить все – они переосмыслят свои ценности в жизни и будут больше внимания уделять семье. Овны смогут признать, что в их жизни не все так идеально, как хотелось бы, но это можно исправить, если приложить усилия.

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Вторая половина апреля станет для них временем личностного роста – они могут задуматься о смене работы, дополнительных курсах или изучении языков. Трудности, которые были ранее, только закалят Овнов – уроженцы знака будут точно уверены в том, что им нужно в жизни.

Телец

Тельцам полнолуние принесет "ветер перемен" – они вдруг поймут, что живут совершенно не так, как мечтали, и примутся с азартом за дело, чтобы воплотить свои цели. Однако, прежде чем принимать кардинальные решения, которые могут поменять все, нужно переосмыслить прошлое и извлечь уроки.

Уроженцам знака нужно принять ситуацию такой, как она есть, и выделить приоритеты. Судьба будет к ним благосклонна, поэтому они могут и рисковать. В личной жизни Тельцов будет царить взаимопонимание и гармония – у них начнется "белая полоса".

Рыбы

Рыбам полнолуние подарит финансовую удачу – они окажутся в гораздо лучшем положении, чем были раньше. Но это не значит, что можно будет сидеть, сложив руки – впереди еще много задач. Когда произойдет соединение Юпитера и Рыб, одинокие уроженцы знака могут встретить свою вторую половинку, и звезды сулят им больше счастье.

Рыбы смогут расширить свой круг общения, но им не стоит делиться секретами с новыми людьми, лучше держать свои планы в тайне. В целом вторая половина месяца будет благоприятной для уроженцев знака во всех сферах – они смогут обрести то, о чем раньше могли только мечтать.

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