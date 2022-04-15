Под ударом может оказаться Львов: астролог назвал четыре регионы Украины, которые атакует Россия

Россия может пойти на новый виток эскалации в войне против Украины, и пострадает в результате вражеских атак не только восток страны. Под ударом может оказаться Львов.

Об этом заявил астролог Дмитрий Уранус. По его словам, самыми опасными для Украины могут быть даты 15-16-17-18 апреля. Угроза "нависнет" над президентом страны и членами правительства.

"В карте Украины в эти дни складывается ситуация, когда транзитный Марс в оппозиции к Солнцу, а транзитный Юпитер в оппозиции к Марсу. Это какой-то переломный момент в войне. Ожидается пик обострения второго этапа войны", – отметил он.

Видео дня

Астролог подчеркнул, что в Киеве, Харькове и Одессе лучше не находится. Так же в зону повышенной опасности попадает Львов – угроза атак будет сохраняться ближайшие две недели.

Ранее Уранус сообщал, что в апреле будет соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах – такое являление наблюдалось, когда Россия проиграла Крымскую войну и была вынуждена подписать невыгодный для нее Парижский мирный договор, который до 1871 года определял политическое устройство в Европе.

"Думаю, похожая история повторится и в 2022 году. Кроме того, этот аспект приведет к очень большой инфляции в России и к ее международной изоляции", – сказал он.

При точном соединении Венеры и Юпитера в Рыбах есть надежда на заключение мирного договора – это может произойти в мае.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.