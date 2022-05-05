'Мир будет с этого момента': астролог назвала дату, когда Украина объявит о победе в войне

Переломный момент в войне Украины и России произойдет в мае 2022 года, но сами боевые действия затянутся. О победе над агрессором Украина объявит в августе, дата будет особенно знаковой.

Об этом заявила таролог Наталья Борисенко. По ее словам, благодаря поставкам западного оружия ситуация на фронте изменится в пользу Вооруженных сил Украины уже в мае.

Украинские защитники смогут освободить от оккупантов ряд населенных пунктов. Таролог подчеркнула, что в последний месяц весны многие украинцы вернутся домой именно благодаря успешным контратакам ВСУ.

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Однако война в Украине будет длительной, и боевые действий закончатся только в августе.

"Очевидно, на День Независимости будет объявлена победа над Россией. И мир будет с этого момента", – подытожила Борисенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.