Изменит ход войны: астролог назвал ключевую дату для Украины и сказал, где будут ожесточенные бои

Украину в апреле ожидают ожесточенные бои с Россией – оккупанты попытаются взять в кольцо украинских защитников на Донбассе. Кроме того, будут идти сражения за Харьков. После 15-16 апреля ход войны изменится кардинально.

Об этом заявил астролог Дмитрий Уранус. По его словам, критическая ситуация может сложиться на линии от Харькова до Гуляйполя, что включает города Чугуев, Барвінкове, Блюзнюки, Лозовая.

Обстрелы и ожесточенные бои возможны в Павлограде, Петропавловке, Першотравенске, Васильковке, Покровке Днепропетровской области и на Запорожье – в Гуляйполе и Пологах.

Также под ударом могут оказаться города – Святогорск, Краматорск, Славянск, Дружковка, Селидово, Курахово, Марьинка, Угледар.

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"Думаю, там будет очень опасно, будут обстрелы и разрушения, не оставайтесь там. Не знаю, что сказать за Мариуполь, к сожалению шансов мало...", – отметил Урантус.

По его словам, долгота Мариуполя совпадает с долготой Москвы, а это значит, что в апреле в столице России начнутся разрушительные политические процессы, а их итог проявится в августе 2022 года.

"Разрушения и убийства в Мариуполе, оккупация Донецка, обязательно скажутся на Москве. Энергия идет по линиям магнитных полей, а города находятся на одной линии, на одной долготе. И в итоге, словно по невидимым проводам, все зло и боль вернутся в Москву. Это кармическая связь между данными городами, и она уже не обратима", – подчеркнул астролог.

Он добавил, что все города между Донецком и Луганском ждет разруха и упадок.

Урантус напомнил, что в апреле будет соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах – такое являление наблюдалось, когда Россия проиграла Крымскую войну и была вынуждена подписать невыгодный для нее Парижский мирный договор, который до 1871 года определял политическое устройство в Европе.

"Думаю, похожая история повторится и в 2022 году. Кроме того, этот аспект приведет к очень большой инфляции в России и к ее международной изоляции", – сказал он.

При точном соединении Венеры и Юпитера в Рыбах есть надежда на заключение мирного договора – это может произойти в мае.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.

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