Дата 12.04.2022 может перевернуть историю: астролог объяснила, что ждет Украину и Россию

Вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля, уже переписало мировую историю, но еще более значимым будет то, когда и как окончатся военные действия. Астропсихолог Валентина Виттрок отметила, что дата 12.04.2022 будет переломной в истории.

12 апреля произойдет точное соединение Юпитера и Нептуна под знаком Рыб, что наблюдается раз в 166 лет, пишет ТСН. Именно это может повлиять на развитие событий в Украине. Чтобы понять значение даты, стоит обратиться к истории.

166 лет назад шла русско-турецкая война, и через две недели после соединения Нептуна с Юпитером в знаке Рыб был подписан Парижский мирный договор. Документ предусматривал, что Турция становится независимым государством, а безопасность ей должны гарантировать Великобритания, Франция и Сардиния-Пьемонт.

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Россия через две недели после 17 марта 1856 года потеряла протекторат над Сербией и Валахией, что фактически означало поражение в войне, хотя российские историки пытаются доказать обратное. Сейчас же наблюдается явная аналогия с событиями того времени – и участие Турции в переговорном процессе, и обсуждаемые гарантии безопасности.

Кроме того, в гороскопе России, если учитывать две даты – принятие декларации о создании России как государства 12 июня 1990 года и день поднятия флага Российской Федерации 25 декабря 1991 года, указано поражение в войне. Соединение Нептуна с Юпитером предвидит или прямое поражение или иллюзию выигрыша, но с разрушениями и потерей территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.