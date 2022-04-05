Чем закончится война Украины и России и что ждет Путина: астролог озвучила прогноз

Украину ждет победа в войне с Россией, но боевые действия могут затянуться до августа-сентября. Именно тогда начнется полноценный вывод российских войск с украинской территории.

Об этом заявила астролог Арина Артуровна. По ее словам, май будет очень опасным временем – в Украине будут идти ожесточенные бои, в тяжелом положении окажутся сразу несколько украинских городов.

Ситуация на фронте изменится в пользу Украины только в августе, когда произойдет перелом в боевых действиях. Кроме того, в перспективе страна может вступить в Евросоюз и НАТО. Самым важным годом в истории Украины будет 2025.

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Артуровна отметила, что дефолт в России наступит уже весной, проблемы будут сохраняться до 2024 года, и даже после краха путинского режима РФ будет восстанавливаться в течение 29 лет.

"Все самое худшее для России– впереди. Нищета, безработица, постоянная нехватка сырья и падение рубля… Уже в мае Россию ждут большие народные волнения. Но это – не самое худшее в личной истории Путина", – отметила она.

Астролог подчеркнула, что до 2024 года Путин или покинет сам свой пост, или его свергнут. Не исключены и покушения на Путина, одно из них может оказаться успешным и привести к его смерти в 2025 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.

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