Будет большая 'вспышка': астролог дала прогноз, когда закончится война в Украине

Украина в первой половине апреля будет вести тяжелые бои с Россией, защищая свою землю. Эскалация может продлиться еще две недели, после чего наступит переломная дата.

По словам астролога, который решил не раскрывать свое имя, 24 апреля станет днем, который может изменить ход истории, пишет "Главред". Однако результаты событий этого дня стоит ожидать не ранее первых чисел мая, а то и начала июня.

24 апреля станет критической точкой, после которой Украина и Россия начнут активный переговорный процесс и поиск урегулирования ситуации дипломатическим путем.

Затмение 30 апреля также окажет влияние на переговорный процесс – слова и заявления Украины будут подкреплены новым оружием и совершенно иными подходами к ведению переговоров и решению спорных вопросов. Однако Российская Федерация проявит все свое коварство.

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Начало мая может ознаменоваться новым витком эскалации – агрессор снова попытается взять украинские территории под контроль, что может свести на нет все усилия дипломатии.

"В начале июня уже можно ожидать излома военной ситуации и подхода к завершению масштабных действий в таком ключе, с такими программами и намерениями, как они начинались. Изменятся тактика, начальство, настроения агрессора и всего мира", - подчеркнул астролог.

По его словам, на этом все не остановится – в начале августа будет "какой-то взрыв эмоций, стихийная неподконтрольная вспышка", которая может касается как настроений в обществе, так и военных действий. Окончательно все события должны завершиться в августе – начале сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.