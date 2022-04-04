Астролог назвала даты, когда войска РФ начнут бежать из Украины, и ответила, что будет с Крымом и Донбассом

Война в Украине может закончиться так же внезапно, как и началась. Переломным будет период в апреле, когда Украина войдет в знак Тельца, который является знаком нашей страны.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила астролог Елена. По ее словам, отступление российских войск из Украины начнется в конце месяца – оккупанты понесут большие потери и больше не смогут вести войну.

В то же время Украина получит большую поддержку и помощь от разных стран мира.

"Знак Украины – это Телец, а находимся под покровителем Венеры. Враг будет разбит и будет отступать именно 22-23 апреля, когда Украина войдет в знак Тельца", – отметила астролог.

Видео дня

По ее словам, Украина сможет вернуть оккупированные Крым и Донбасс, но за них будут идти ожесточенные бои и возможны большие потери с украинской стороны. Это будет очень сложный период для страны, но благодаря ему удастся полностью возобновить территориальную целостность.

"Донецк, Луганск и Крым вернутся в Украину. Это будет большой ценой, больших потерь и переговоров", – подытожила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но боевые действия могут затянуться – периоды перемирия будут чередоваться с новыми обстрениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!