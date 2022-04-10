Астролог назвал дату, когда начнется большая битва за Донбасс: решит ход истории

Россия пойдет в масштабное наступление на Донбассе 11-12 апреля, это самые критические дни, которые существенно повлияют на дальнейшее развитие событий. Высокая интенсивность боев, которые решат ход истории, будет сохраняться до 24 апреля.

Об этом заявил астролог Дмитрий Уранус. По его словам, перелом на фронте произойдет после полнолуния – когда будет наблюдаться распад аспекта соединения Марса и Сатурна. Ключевой датой станет 16 апреля.

"Марс перейдет в Рыбы, и темп войны должен измениться. После новолуния 30 апреля, в начале мая, около 3-4-5 числа, наступает хорошее время для переговоров и заключения соглашений. Но воспользуются ли этими днями противоборствующие стороны?" – отметил он.

Видео дня

Астролог подчеркнул, что следующий очень опасный период для Украины в этом году – конец июля и август. Но пока прогнозы делать рано, поскольку в России после апреля-мая могут произойти события, которые изменят ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.