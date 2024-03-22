Зомбировали с пеленок: как в СССР готовили детей к войне

Советский Союз являлся тоталитарным государством, где все аспекты жизни контролировались властью. Это относилось и к воспитанию детей, которых еще с раннего детства начинали готовить к тому, что они станут оружием в руках империи.

Пропаганда и романтизация войны в СССР была обычным явлением. Так называемый советский "патриотизм" был крайне нетерпимым и милитаристским, рассказывает блоггер и исследователь быта в СССР Максим Мирович.

Советское патриотическое воспитание хотело воспитать не социально ответственного гражданина, который будет любить и уважать свою родину, а раба государства, который не будет задавать лишние вопросы и в случае необходимости будет стрелять в того, в кого прикажут.

В целом, так и вышло. Солдаты СССР редко имели представление о том, за что и против кого они воюют. Например, советские танкисты после вторжения в Чехословакию говорили, что пришли "освобождать братьев-чехов от фашистов", а десантники, во время войны в Афганистане заявляли, что "если бы здесь не высадились мы, то через три часа здесь были бы солдаты НАТО". Что-то напоминает, не правда ли?

Большую роль в отсутствии критического мышления у советских солдат сыграло совковое воспитание и пропаганда. Детям с малых лет читали книги о войне и приучали их ходить строем, не задавать лишних вопросов и подчиняться старшим.

Пионерлагеря

Советские лагеря были построены по военному образцу. Их делили на отряды и приставляли к ним вожатых (вроде унтер-офицеров) и воспитателей (вроде старшего офицерского состава). Там детей учили ходить по строю, выстраиваться и поднимать флаги. Также распространенным явлением в пионерлагерях были военные игры, во время которых дети бегали с деревянными автоматами и противогазами.

Тоесть, система была построена так, чтобы в будущем в армии человек знал, как себя вести, не растерялся и был готов воевать с теми, кого власть объявит врагом.

Книги

В СССР было множество книг, рассчитанных на детей всех возрастов, которые романтизировали и идеализировали армию и войну. Одна из них называлась "Наша армия родная". В ней можно найти кучу стишков о том, какая все же армия великолепная. Она всех защищает и никому не угрожает.

Чего только стоят строки "Слава армии советской – самой мирной на земле". Это не только противоречие, но и лицемерие, ведь книга была издана в восьмидесятые годы – когда СССР вторгся в Афганистан и подпитывал другие конфликты, вроде войны в Анголе.

Более старших детей обрабатывали уже посерьезнее. Советским властям нужны были десантники, поэтому, чтобы поощрить мальчиков идти в ВДВ, была написана такая книга, как "Солдатская школа".

Сначала детям рассказывали о том, какие десантники крутые, потому что имеют хорошую физическую подготовку.

Затем о прыжках с парашютом, которые по силам только самым лучшим. Мол, если вы хотите быть столь же сильными и смелыми, нужно идти в ВДВ.

А эта картинка сравнивает войну с теми же пионерскими лагерями. Вроде бы воевать так же весело и беззаботно, как и было играть в детстве.

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