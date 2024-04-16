Знают единицы дачников: где не стоит сажать огурцы

Огурцы – довольно неприхотливая культура, поэтому выращивать их на грядке обычно несложно. Однако часто случается, что, несмотря на все старания, урожай вырастает хилым и мелким. В таком случае причиной может быть неправильное соседство и несоблюдение правил севооборота.

Опытные огородники отмечают, что не все места на грядке подходят для выращивания огурцов. Где нельзя сажать огурцы и как улучшить урожай – читайте в материале OBOZ.UA.

Где сажать огурцы

Огурцы – теплолюбивые культуры, требующие достаточного количества света и влаги для качественного роста и развития.

Место на грядке должно быть открытым, однако защищенным от сквозняков. Не стоит сажать растения в тени или под деревьями, ведь щедрого урожая ждать будет бесполезно из-за нехватки света. Растения просто не получат достаточно энергии для процесса фотосинтеза, что отразится на плодородии.

Не следует высаживать рассаду на грядках с повышенной влажностью грунта или стоячей водой. Огурцы нуждаются в регулярном поливе, но избыток влаги приводит к гниению корней и развитию грибковых заболеваний. Выберите место с хорошим дренажом и позаботьтесь о качественном поливе.

Правила добрососедства

Эксперты не советуют сажать огурцы и помидоры рядом – такое соседство станет причиной плохого плодоношения. Помидоры не любят высокую влажность и портятся от ее избытка, а огурцам наоборот требуется обильный полив. Вдобавок, листья огурцов выделяют много влаги, которая негативно влияет на помидоры.

Ароматические травы, в частности базилик, кинза или душица, способны плохо повлиять на рост огуречных побегов и даже могут ухудшить вкус плодов.

Картофель также будет нежелательным соседком, потому что эти культуры часто болеют фитофторозом и могут заражать друг друга.

А чеснок и вовсе может способен замедлить рост огурцов, поэтому его советуют высаживать не ближе, чем в 50 см от грядки с зелеными плодами.

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