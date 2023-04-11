Что нельзя сажать возле огурцов: культуры, которые уничтожают урожай

Правильно подобранное соседство на грядках обеспечит лучшую стойкость растений и больший урожай. Поэтому важно знать, что нельзя сажать рядом как минимум с самыми популярными овощами.

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OBOZREVATEL разбирался, какие соседи нежелательны для грядки с огурцами. Наиболее популярные культуры, такие как лук или свекла, не повлияют на их урожай. А вот список того, что лучше отсадить от огуречной грядки подальше.

Ароматические травы

Такая зелень, как базилик, кинза или душица, способны плохо повлиять на рост огуречных побегов. Они даже способны изменить вкус плодов.

Картофель и помидоры

Это самые нежелательные соседи для огурцов. Все эти растения болеют фитофторозом и могут заражать друг друга.

Чеснок

Ароматный овощ способен замедлить рост огурцов. Поэтому его лучше высаживать не ближе, чем в 50 см от грядки с сочными зелеными плодами.

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