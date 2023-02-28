Зима прощается с украинцами: в Укргидрометцентре рассказали о погоде в последний день февраля. Карта

Зима прощаясь с украинцами, напомнит о себе снегом и гололедицей. Последняя ночь февраля будет морозной, а день прохладным.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, 28 февраля будет облачно с прояснениями по всей территории Украины. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью и утром в последний зимний день будет идти небольшой снег, в южных и восточных областях - снег с дождем. Однако уже днем осадки прекратятся.

На Прикарпатье, в центре и на востоке страны на дорогах ожидается гололедица.

Февраль в последнюю ночь попытается оправдать свое название и пожать морозом. В большинстве областей ночью ожидается -1...-6, а в Карпатах от -5 до -10. Теплее будет только в Запорожье и в южных регионах, где ночь пройдет с небольшими плюсами – от +2 до +4.

Днем солнце будет выглядывать из-за облаков, а воздух прогреется до +5, только в Карпатах ожидается около нуля.

Теплее всего будет в Закарпатье и в южных областях. Там температура воздуха поднимется до +6…+8, а в Крыму будет настоящая весна – от +9 до +13.

В Киеве 28 февраля будет без существенных осадков, но прохладно. Днем столбики термометров будут показывать +1...+3. Ночью небольшой мороз, температура воздуха опустится до -3...-6.

По области днем от 0 до +5, ночью -1...-6 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По словам синоптика Укргидрометцентра Веры Балабух, весна обещает обрадовать украинцев сухой, теплой погодой, а в мае практически начнется лето. Причиной аномально-теплой погоды является изменение климата и особенности атмосферной циркуляции;

– по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, приближающаяся весна в Украине будет теплой.

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