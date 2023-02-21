Март преподнесет немало сюрпризов: в Укргидрометцентре рассказали, какой будет весна

По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, приближающаяся весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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Об этом сообщают метеорологи Украинского гидрометцентра на Facebook. Такая температура марте, да, впрочем, и в феврале, свидетельствует о раннем развитии весенних процессов.

"Тем не менее стратосферное потепление, которое начало развиваться, может усилить меридиональную циркуляцию атмосферы и будет способствовать заливам арктического воздуха с севера, северо-запада и востока. Это будет обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны", – подчеркнули синоптики.

Они обратили внимание украинцев, что в этом году была неожиданно теплая зима, особенно январь. Средняя за месяц температура воздуха в январе была на 1-5 градусов выше климатической нормы, а в Прикарпатье и Закарпатье – даже на 5-6 °С и более.

"Причиной такой аномально теплой погоды стало изменение климата, обусловленное человеческой деятельностью, и особенности атмосферной циркуляции, которые наблюдались в северном полушарии. К таким процессам относится прежде всего Южное колебание, которое уже третий год подряд находится в отрицательной фазе – Ла-Ниньо и влияет на погоду многих регионов, и Украины также", – заключил Гидрометцентр.

Как сообщал OBOZREVATEL, с приближением весны растет спрос и на более легкую обувь. Трендом последних десятилетий остаются кроссовки, которые, впрочем, имеют свойство менять форму, стиль и фактуру.

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