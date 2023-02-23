В середине апреля придет почти летнее тепло: синоптики рассказали, какой будет весна

Зиме осталось "жить" ровно неделю, а весна, по прогнозам синоптиков, ворвется в Украину довольно стремительно – уже в конце февраля. Несмотря на все предосторожности, зима оказалась аномально теплой, весна обещает порадовать украинцев сухой, теплой погодой, а в мае практически начнется лето.

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Причиной аномально-теплой погоды, по словам синоптика Укргидрометцентра Веры Балабух, является изменение климата и особенности атмосферной циркуляции.

"По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине ожидается теплой", – отметила синоптик.

По прогнозам, средняя температура воздуха этой весной может быть выше нормы на 1-2 градуса. Такие же аномалии ожидаются и для средней температуры воздуха в марте, что свидетельствует о ранней весне. Тем не менее время от времени будет заходить арктический воздух с севера, северо-запада и востока. Он будет обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны.

Очень раннюю весну обещает и народный синоптик Станислав Щедрин. По его словам, последняя декада февраля порадует украинцев теплом до +9 дней. Ночью температура будет колебаться в пределах -3...+3.

В начале марта воздух прогреется еще больше, и днем столбики термометров будут показывать +9...+11, а в западных областях потеплеет до +10...+13.

Такая же погода будет стоять во второй декаде месяца. В конце марта еще больше потеплеет. На западе и юге температура будет достигать +14...+18 градусов.

Однако, по прогнозам Щедрина, в начале апреля похолодает, в Карпатах даже возможен снег, а по всей Украине пройдут весенние ливни с грозами. Однако уже со второй декады апреля будет по-настоящему тепло, воздух прогреется до +15…+20.

Похожий прогноз на весну дают и синоптики Meteoprog. По их прогнозам, с середины апреля придет почти летнее тепло, а май полностью переберется в лето.

Прогноз погоды в Украине на март

В начале месяца температура воздуха будет днем до +8, ночью от -1 до +1. С 20 марта ожидается значительное потепление, днем столбики термометров будут подниматься до +13 градусов. Тем не менее, ночи будут еще холодными, температура воздуха будет опускаться до +1...+2.

А вот дождей или других осадков в марте ожидать не стоит. Единственный "мокрый" день синоптики обещают 16 числа. В другие дни марта будет стоять солнечная погода или с небольшими облаками.

К концу марта температура днем поднимется до +16, ночью до +5.

Прогноз погоды в Украине на апрель

На смену солнечному марту придет пасмурный апрель, в котором будет преобладать облачная погода.

В начале месяца ожидается до +13...+14 градусов днем и до +3...+4 градуса ночью. А с 16 апреля придет потепление, днем столбики термометров днем не будут опускаться ниже +17, а ночью ниже +7. В конце апреля ожидается до +22 днем и до +10 ночью.

А вот дождей будет больше, чем в марте. Апрель будет иметь "аж" четыре дождевых дня — 1, 5, 12 и 26 числа.

Прогноз погоды в Украине на май

Уже в начале мая температура поднимется до +23 днем, а ночью до +10.

Несмотря на то, что в некоторые дни апреля столбики термометров будут опускаться до +18, средняя температура будет составлять +23...+24 днем и +13...+14 ночью.

Май также не сможет похвастаться дождями, лишь к концу месяца, 30 числа, ожидаются осадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам Укргидрометцентра, март преподнесет немало сюрпризов : температура воздуха будет выше средней в этом месяце, однако будут периоды похолодания.