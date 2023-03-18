Землю накроет магнитная буря, но шторм на Солнце продлится недолго: советы врачей для метеозависимых

20 марта Землю накроет магнитная буря, последствия которой могут ощутить метеозависимые люди. Врачи рекомендуют в подобные периоды придерживаться графика сна, снизить нагрузки на сердечно-сосудистую систему, а при наличии хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, – иметь при себе все необходимые лекарства.

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Шторм на Солнце в понедельник не будет сильным и продлится всего один день. Следующие бури в этом месяце ожидаются 25-27 марта (пик – 26-го числа).

Магнитными (или геомагнитными) бурями называют периоды резкого изменения магнитного поля нашей планеты. Обычно они вызваны повышенной активностью на Солнце – выбросом солнечной корональной массы.

Экстремальные геомагнитные бури даже могут вызвать серьезные сбои в работе технологических систем. Это подтверждают исследования ученых, например, об этом говорится в статье на ScienceDirect.

В NASA считают, что магнитные бури с точки зрения здоровья безопасны. Однако в ученой среде существует и другое мнение. Область науки, посвященная изучению связи между здоровьем и солнечной активностью, называется гелиобиология.

В Scientific Reports в 2018 году писали, что солнечная активность может вызывать или обострять различные проблемы.

"Нарушенная геомагнитная активность также может усугублять существующие заболевания и коррелирует со значительным увеличением сердечной аритмии, сердечно-сосудистых заболеваний, случаев смерти, связанных с инфарктом миокарда, изменениями кровотока, повышением артериального давления и эпилептическими припадками", – сказано в статье.

Другая группа ученых наблюдала связь (хотя и очень незначительную) между геомагнитными бурями и риском инсульта. Эксперты предположили, что, возможно, штормы на Солнце у некоторых людей сказываются на давлении, частоте сердечных сокращений, способности к свертыванию крови или циркадных ритмах (их еще называют биологическими часами). Сами исследователи называли это негативное воздействие на организм "скромным".

В то же время многие медики разработали рекомендации для людей, которые считают себя метеозависимыми. Один из главных советов – во время магнитной бури избегать чрезмерной физической активности, чтобы не перегружать на сердечно-сосудистую систему.

Также часто рекомендуют высыпаться, пить достаточное количество воды, отказаться (хотя бы на время) от курения, алкоголя, слишком жирной пищи, принимать контрастный душ.

Людям, страдающим гипертонией (повышенное кровяное давление), следует пить больше воды и уменьшить потребление соли. Последняя задерживает жидкость в организме и приводит к повышению артериального давления. А при гипотонии (пониженное давление) советуют принимать тонизирующие средства (обязательно после консультации врача).

Больше советов о том, как пережить магнитные бури, можно найти в нашем материале по ссылке.

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