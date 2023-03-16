Земля в плену магнитной бури: как ''выжить'' во время солнечного шторма людям с метеозависимостью

В марте землю накроют три магнитные бури разной силы. Во время таких явлений метеозависимые люди, а также пожилые и беременные могут испытывать недомогание.

Видео дня

Как сообщает УНИАН, сильнейшие вспышки на Солнце будут 16 и 26 марта. Несколько более слабые магнитные бури накроют землю 20, 25 и 27-го.

Наиболее частыми симптомами во время бури являются головная боль и головокружение, тошнота, повышенное давление, бессонница, боли в мышцах и суставах, сильная слабость, раздражительность, обострение хронических заболеваний. Для того, чтобы уязвимые категории населения пережили эти периоды как можно легче, специалисты приводят несколько рекомендаций:

– отказаться от кофе, алкоголя, сигарет и энергетических напитков;

– пить больше зеленого и травяного чая;

– стараться меньше нервничать и по возможности исключить из жизни источники стресса;

– есть больше сезонных овощей и фруктов, меньше фастфуда, жареной и острой пищи, жирной пищи;

– больше времени проводить на свежем воздухе и ежедневно проветривать комнату;

– увеличить физическую нагрузку, заняться физкультурой или хотя бы больше ходите пешком;

– по возможности ложиться спать в одно и то же время суток и спать не менее 7 часов.

Магнитные бури – это быстрые и мощные изменения в магнитном поле Земли, возникающие в период повышенной солнечной активности. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье человека.

Напомним: ранее OBOZREVATEL разбирался, что такое магнитные бури, как они влияют на людей и почему это происходит.

Доказано, что перепады атмосферного давления и температуры, вызванные колебанием магнитного поля, оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, вследствие чего увеличивается количество инфаркта миокарда, инсульта, других заболеваний. Частота метеопатических реакций с годами значительно повышается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Землю накрыла магнитная буря. Ее силу специалисты оценили как мощную, речь идет о показателе G3. Это была самая сильная вспышка на Солнце за почти год – с апреля 2022 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!