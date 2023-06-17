Заменит всю химию на кухне: чем отчистить жир и накипь на любой поверхности
От постоянной готовки на столешницах и других кухонных поверхностях мгновенно появляются жирные и масляные пятна. Если вы не хотите использовать агрессивные химические средства, которые могут повредить поверхность, можно попробовать эффективный универсальный лайфхак.
Жир на плите и накипь на поверхностях помогут отмыть лимонные шкурки и уксус. Как одним самодельным средством можно заменить всю химию на кухне – читайте в материале OBOZREVATEL.
Необходимые ингредиенты:
- лимон;
- уксус;
- вода.
Шаг 1. Очищаем лимон от кожуры, нарезая ее квадратами или натирая на большой терке.
Шаг 2. Нарезанные шкурки положите в небольшую емкость (лучше взять банку с герметичной крышкой), залейте их уксусом и оставьте настаиваться на 10-14 дней.
Шаг 3. Далее следует процедить раствор и разбавить его водой в пропорции 1:1.
Универсальное средство готово. Его можно использовать на всех кухонных поверхностях.
Кстати, если вы не можете ждать, пока настоится раствор, очистить ламинированные и керамические столешницы поможет белый уксус. Следует только смешать уксус и воду и оставить раствор на столешнице примерно на 15 минут.
После этого протираем поверхность влажной тряпкой. Если остался запах – дополнительно вымойте столешницу мыльным раствором. Уксус также поможет быстро удалить устаревший жир на дверце духовки.
А для ламинированных, керамических, гранитных, мраморных и деревянных столешниц подойдет раствор из мыла. Более подробно о пропорциях и процессе приготовления – читайте в материале.
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