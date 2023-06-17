Заменит всю химию на кухне: чем отчистить жир и накипь на любой поверхности

От постоянной готовки на столешницах и других кухонных поверхностях мгновенно появляются жирные и масляные пятна. Если вы не хотите использовать агрессивные химические средства, которые могут повредить поверхность, можно попробовать эффективный универсальный лайфхак.

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Жир на плите и накипь на поверхностях помогут отмыть лимонные шкурки и уксус. Как одним самодельным средством можно заменить всю химию на кухне – читайте в материале OBOZREVATEL.

Необходимые ингредиенты:

лимон;

уксус;

вода.

Шаг 1. Очищаем лимон от кожуры, нарезая ее квадратами или натирая на большой терке.

Шаг 2. Нарезанные шкурки положите в небольшую емкость (лучше взять банку с герметичной крышкой), залейте их уксусом и оставьте настаиваться на 10-14 дней.

Шаг 3. Далее следует процедить раствор и разбавить его водой в пропорции 1:1.

Универсальное средство готово. Его можно использовать на всех кухонных поверхностях.

Кстати, если вы не можете ждать, пока настоится раствор, очистить ламинированные и керамические столешницы поможет белый уксус. Следует только смешать уксус и воду и оставить раствор на столешнице примерно на 15 минут.

После этого протираем поверхность влажной тряпкой. Если остался запах – дополнительно вымойте столешницу мыльным раствором. Уксус также поможет быстро удалить устаревший жир на дверце духовки.

А для ламинированных, керамических, гранитных, мраморных и деревянных столешниц подойдет раствор из мыла. Более подробно о пропорциях и процессе приготовления – читайте в материале.

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