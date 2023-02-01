Как отстирать устаревшие пятна из кухонных полотенец: три простых способа

Обычно кухонные полотенца – едва ли не самые грязные вещи в доме. Жир, грязь, устаревшие пятна проникают в ткань настолько, что иногда не помогают даже дорогостоящие химические средства.

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Однако есть несколько лайфхаков, которые помогут быстро и экономно отбелить кухонные полотенца. OBOZREVATEL разбирался, работает ли старый метод с вывариванием и не повредит ли ткань стирка с уксусом.

Лайфхак с вывариванием

Наши мамы и бабушки часто вываривали одежду и грязные вещи. Однако следует быть внимательными, ведь вываривание подойдет только для белых или светлых полотенец. Цветные ткани быстро потускнеют.

Итак, если вы решили воспользоваться проверенным годами методом, возьмите большую кастрюлю и заполните ее водой примерно на две третьих. Насыпьте стиральный порошок, налейте отбеливатель или любое средство для удаления пятен. Пропорции следующие: на 1 л воды хватит двух столовых ложек средства.

Включите средний огонь или средний режим прогрева электрической плитки. Положите полотенца и подождите, пока вода закипит. Кипятить нужно на малом огне. Время варьируется в зависимости от типа ткани и загрязненности. Это может быть от 15 минут до 2 часов. Затем следует ополоснуть полотенца в теплой воде.

Лайфхак с уксусом

Это очень простой лайфхак для тех, кто не желает стирать грязные полотенца вручную. В стиральную машинку в отсек для кондиционера добавьте немного 9% уксуса. Полстакана будет достаточно.

Уксус отлично справится с устаревшими пятнами и жиром. Не забывайте добавить порошок, ведь уксус имеет специфический запах. После стирки с уксусом полотенца следует вывесить сушиться на открытом воздухе.

Лайфхак с отбеливателем

Естественно, этот вариант подойдет для белоснежных тканей. Выберите кислородсодержащий отбеливатель.

Сначала полотенца следует замочить в холодной воде и только потом бросать в стиральную машинку. Добавьте 175 мл отбеливателя. Если используете и стиральный порошок, сперва насыпьте его, а затем используйте отделитель.

Полотенца пройдут тотальную дезинфекцию и не будут иметь неприятного запаха.

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