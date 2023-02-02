Как отмыть столешницу на кухне от жира и неприятного запаха: советы

Кухонная столешница загрязняется очень быстро. От постоянной готовки на ней мгновенно появляются жирные, масляные пятна, которые затем трудно отмыть даже химическими средствами.

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Главное правило уборки кухонной столешницы – своевременность. Не дайте жиру впитаться в поверхность, иначе очистить пятна будет затруднительно. О том, как эффективно избавиться от грязи на столешнице с помощью подручных средств, читайте в материале OBOZREVATEL.

Лайфхак из соды

Это самый популярный совет опытных экспертов по уборке. В неглубокой емкости следует смешать соду и воду в пропорциях, чтобы получилась густая кашица.

Такая паста не только справится с грязью и жиром, но и избавит от неприятных запахов.

Лайфхак с мыльной водой

Для ламинированных, керамических, гранитных, мраморных и деревянных столешниц подойдет раствор из мыла. В теплой воде растворите немного мыла и добавьте средство для мытья посуды. Протрите загрязненные поверхности тряпкой или губкой.

Для гранитных и ламинированных поверхностей эксперты не рекомендуют использовать абразивные очистители.

Лайфхак с уксусом

Ламинированные и керамические столешницы можно мыть с помощью белого уксуса. Следует смешать уксус и воду и оставить раствор на столешнице примерно на 15 минут.

После этого нужно протереть поверхность влажной тряпкой. Если остался запах – дополнительно вымойте столешницу мыльным раствором. Уксус также поможет быстро отмыть устаревший жир на дверце духовки.

Для мраморных или стеклянных столешниц лучше использовать профессиональные моющие средства.

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