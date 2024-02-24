Зачем в СССР назначили четверг 'рыбным днем': история еще одного инструмента пропаганды

В советской системе, где контроль за всеми аспектами жизни был нормой, даже питание не обошлось без идеологического влияния. Одним из примеров этого стало введение "рыбного дня" – четверга.

Пропаганда заявляла о том, что такое решение направлено на поддержку рыбного хозяйства и повышение здоровья населения. Однако об истории и настоящей политической подоплеке "рыбного дня", рассказывают OBOZ.UA.

История

В 30-е годы в Советском Союзе мясо было дефицитным продуктом. Вместо 35 кг в год показатель на душу населения составлял всего 17 кг. Одной из причин этого стала коллективизация. У людей стали забирать право на частную собственность. Крестьянам приходилось отдавать свой скот и угодья на формирование колхозов. Однако некоторые люди считали это несправедливым и предпочитали зарезать своих коров, чем просто отдать.

Разорение хозяйств привело к голоду, а голод к ухудшению здоровья населения. Из-за нехватки полезных элементов у людей значительно снизилась работоспособность.

Власть это не устраивало, но они были не в состоянии обеспечить население мясом в полной мере, поэтому по инициативе наркома продовольствия Анастаса Микояна, было решено ввести в столовых, где питались преимущественно люди, зарабатывавшие тяжелым физическим трудом, "рыбный день" и ввести в рацион рабочих любой белок.

Полноценно ввели "рыбный день" только после Второй мировой войны. Когда в 60-70-х годах в Советском Союзе снова начался дефицит мяса, правительство вспомнило идею Микояна.

Почему для "рыбного дня" выбрали четверг?

Для того чтобы выбрать "рыбный день" было привлечено немало усилий. Над этим работали медики, психологи и социологи.

Понедельник не выбрали, потому что на выходных граждане СССР чаще всего устраивали семейные посиделки с вкусной домашней едой, поэтому на контрасте люди могли плохо воспринять рыбу.

Во вторник и среду предприятия работают достаточно интенсивно, поэтому рабочих кормили мясными блюдами, чтобы у них было достаточно сил для работы.

Пятница – это последний день перед выходными, поэтому методом исключения "рыбным днем" стал четверг.

Также существует версия, что четверг был выбран для пропаганды атеизма и еще большего сокращения объемов употребления мяса. Как известно, православные христиане употребляли рыбу по средам и пятницам. Таким образом, православные граждане, с учетом количества постов, употребляли мясо еще реже.

То есть под видом заботы о своем населении советские власти, как всегда, руководствовались лишь необходимостью выполнения трудового плана и желанием еще больше контролировать граждан СССР.

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