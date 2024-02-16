Почему в СССР массово сажали тополя: были в каждом дворе

Сейчас тополя можно увидеть в любом городе Украины. Целенаправленно сажать их начали еще в 50-х годах, во времена СССР.

Обычно, когда речь заходит о тополях, первая ассоциация – это пух. Он может создавать много неудобств, особенно для аллергиков, поэтому возникает вопрос, зачем советские власти массово высаживали эти деревья. Чтобы получить ответ, читайте дальше материал от OBOZ.UA.

После Второй мировой войны, когда страны восстанавливались из руин, необходимо было заново построить множество городов и поселков. Параллельно с восстановлением проводилась и программа озеленения. В ее рамках советский руководитель Иосиф Сталин приказал начать массовую высадку тополей.

На самом деле тополь – это очень полезное дерево. Оно является своеобразным естественным фильтром, потому что хорошо впитывает тяжелые элементы из воздуха, которые остаются после фабричных и автомобильных выбросов. Что также немаловажно, это не влияет на растения плохо, поэтому они хорошо растут в крупных городах и промышленных центрах. В общем, тополя совсем не прихотливые деревья. В городских условиях они абсолютно не нуждаются в дополнительном уходе.

Кроме того, тополя производят сверхбольшое количество кислорода. Всего за 24 часа одно дерево может снабдить кислородом четырех взрослых людей.

Ну и решающими факторами в пользу тополей стало то, что они имеют специфическую вытянутую форму, что позволяет насаживать деревья очень близко друг к другу. Также они быстро растут и спокойно доживают до 100 лет.

Главным недостатком тополей является пух. Он огнеопасен, усложняет видимость на дорогах, а для людей с аллергией создает невероятные неудобства.

Стоит заметить, что тополя имеют межполовые отличия. В частности, цветут только тополя женского пола, поэтому сначала советские власти планировали высаживать только деревья мужского.

Таким образом, можно было бы озеленить города, улучшить чистоту воздуха, но не страдать каждое лето от пуха. Однако для того чтобы отобрать нужные саженцы, потребовалось бы слишком много времени, поэтому от этой идеи отказались.

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