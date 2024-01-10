Зачем в рассаду добавляют йод: полезная хитрость, о которой мало кто знает

Хозяева уже начинают сеять культуры на рассаду, которые имеют длительный период прорастания. Важно обеспечить благоприятные условия для развития растений, чтобы получить хороший урожай.

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OBOZ.UA нашел полезный лайфхак, который поможет справиться с этим. Вам понадобится только один натуральный ингредиент, который наполнит питательными веществами саженцы.

Йод

Йод – это важный элемент, необходимый для развития и роста растений. Достаточно только одной подкормки, чтобы укрепить культуру.

Налейте в трехлитровую емкость фильтрованную воду комнатной температуры. Избегайте холодной воды, потому что так вы только навредите растению. Затем добавьте две капли йода, все тщательно размешайте и полейте рассаду.

Следующую подкормку таким раствором можно проводить уже после посадки растений в открытую почву.

Если ваша рассада начала чахнуть, не беспокойтесь, ее можно спасти. Для этого вам нужно сделать простой раствор.

Смешайте 50 граммов пекарских сухих дрожжей с одной столовой ложкой сахара. Затем добавьте пять литров воды и оставьте так на двое суток.

За это время дрожжи начнут бродить и выделять азот, витамины и другие необходимые для растений минералы. Когда настоится жидкость, добавьте еще пять литров чистой воды и хорошо все перемешайте и можете поливать рассаду.

Ранее OBOZ.UA публиковал список овощей и цветов, которые нужно сеять на рассаду в январе.

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