Что делать, если рассада начала чахнуть: спасительный совет

Некоторые огородные и декоративные культуры дачники начинают высевать на рассаду в январе. В частности, из-за того, что иногда приходится повторять посев, ведь молодые ростки могут практически сразу погибнуть. Даже малейшие ошибки ухода приводят к тому, что рассада начинает чахнуть.

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Можно ли ее в этом случае спасти и обойтись без повторного высева? Опытные огородники говорят, что да. OBOZ.UA рассказывает о способе реанимировать увядшую рассаду с помощью самодельного удобрения.

Чтобы приготовить спасительную жидкость для полива, понадобятся следующие составляющие:

сухие пекарские дрожжи – 50 граммов;

сахар-песок – 1 столовая ложка;

вода.

Дрожжи и сахар засыпают в емкость и тщательно перемешивают. Далее смесь заливают 5 литрами воды и оставляют на двое суток. За это время дрожжи начнут бродить и выделять азот, витамины и другие необходимые для растений минералы. Когда настоится жидкость, в нее добавляют еще 5 литров чистой воды и хорошо перемешивают. Удобрение для полива готово.

Получившуюся питательную жидкость вносят под рассаду в необходимом количестве – чтобы не перелить молодые растения. Удобрение будет полезно для всех овощных культур, но особенно активно на него реагирует морковь.

Но не забудьте также убедиться, что вы обеспечиваете рассаде достаточное освещение, правильный температурный режим и адекватное увлажнение. Иногда исправить основную ошибку бывает вполне достаточно, чтобы растения окрепли и вернулись к активному росту.

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