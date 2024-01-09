Что нужно сеять на рассаду в январе: какие овощи и цветы
Январь – лучшее время, чтобы посеять рассаду для раннего урожая. Опытные садоводы уже готовят семена, которые долго прорастают, чтобы собрать плоды уже в начале лета.
OBOZ.UA узнал, какие овощи и цветы нужно сажать на рассаду в январе. Если вы еще не решили, выбирайте из списка ниже.
Чтобы выращивать рассаду, вам необязательно иметь теплицу. Достаточно найти небольшое место в квартире или в доме, где можно поставить контейнеры с семенами. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить себя и семью рассадой овощей и цветов.
В январе вы можете выбрать семена таких культур:
- корневой сельдерей;
- болгарский перец;
- баклажан;
- картофель;
- помидоры;
- петрушка;
- зеленый лук.
Если вы хотите иметь саженцы цветов уже весной, то можно выбирать и однолетние, и многолетние культуры.
Семена цветов на рассаду:
- антиринум (львиный зев);
- бегония;
- гвоздика;
- эустома;
- лобелия;
- петуния.
Главное обеспечить рассаде благоприятные условия для роста, но если саженцы начали чахнуть, то не беспокойтесь, их еще можно спасти. OBOZ.UA нашел спасательный способ.
Вы сможете реанимировать увядшую рассаду с помощью самодельного удобрения. Смешайте 50 г сухих пекарских дрожжей с одной столовой ложкой сахара. Затем добавьте пять литров воды и еще раз тщательно перемешайте. Оставьте так раствор на двое суток.
За это время дрожжи начнут бродить и выделять азот, витамины и другие необходимые для растений минералы. Когда настоится жидкость, добавьте еще 5 литров воды и хорошо перемешайте. Удобрение для полива готово.
Получившуюся питательную жидкость внесите под рассаду в небольшом количестве.
Ранее OBOZ.UA публиковал посевной календарь на январь, чтобы выбрать благоприятные дни для посадки рассады.
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