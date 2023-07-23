Зачем в горшки с цветами вставляют спички: хитрый трюк
Часто можно заметить, что в горшки с комнатными цветами вставляют спички. Выглядит это довольно странно, однако специалисты утверждают, что это очень эффективный способ защитить растения от вредных насекомых и некоторых болезней.
Секрет эффективности – в сере. OBOZREVATEL разбирался, действительно ли спички в горшках приносят цветам пользу.
Секрет спичек в горшках
Сера в небольших порциях полезна для растений – листья и цветоносы начинают лучше расти и развиваться. Но главное преимущество состоит в том, что сера помогает защитить цветы от личинок, мошек и насекомых.
По внешним признакам можно определить, испытывают ли растения недостаток в сере. О необходимости подкормки свидетельствуют следующие признаки:
- замедление роста;
- пожелтение листьев;
- общее ослабление растения;
- снижение стойкости к перепадам температур;
- появление заболеваний и атаки вредителей.
Как правильно использовать спички для защиты растений
- Возьмите упаковку спичек – они должны быть качественными, не отсыревшими.
- Вставьте спички в почву, в которой растет комнатное растение. Кончик с серой должен размещаться под землей.
- Разместите спички на расстоянии 5 см друг от друга.
- Через несколько дней проведите процедуру заново: извлеките старые спички и вставьте новые.
- Менять спички можно не более трех раз – потом следует сделать перерыв.
Кстати, отпугнуть вредителей поможет и молотая корица. Она также уничтожает болезнетворные бактерии, приводящие к появлению грибковых заболеваний. Как приготовить коричную подкормку – читайте в материале.
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