Зачем в горшки с цветами вставляют спички: хитрый трюк

Часто можно заметить, что в горшки с комнатными цветами вставляют спички. Выглядит это довольно странно, однако специалисты утверждают, что это очень эффективный способ защитить растения от вредных насекомых и некоторых болезней.

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Секрет эффективности – в сере. OBOZREVATEL разбирался, действительно ли спички в горшках приносят цветам пользу.

Секрет спичек в горшках

Сера в небольших порциях полезна для растений – листья и цветоносы начинают лучше расти и развиваться. Но главное преимущество состоит в том, что сера помогает защитить цветы от личинок, мошек и насекомых.

По внешним признакам можно определить, испытывают ли растения недостаток в сере. О необходимости подкормки свидетельствуют следующие признаки:

замедление роста;

пожелтение листьев;

общее ослабление растения;

снижение стойкости к перепадам температур;

появление заболеваний и атаки вредителей.

Как правильно использовать спички для защиты растений

Возьмите упаковку спичек – они должны быть качественными, не отсыревшими. Вставьте спички в почву, в которой растет комнатное растение. Кончик с серой должен размещаться под землей. Разместите спички на расстоянии 5 см друг от друга. Через несколько дней проведите процедуру заново: извлеките старые спички и вставьте новые. Менять спички можно не более трех раз – потом следует сделать перерыв.

Кстати, отпугнуть вредителей поможет и молотая корица. Она также уничтожает болезнетворные бактерии, приводящие к появлению грибковых заболеваний. Как приготовить коричную подкормку – читайте в материале.

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