Как избавиться от жуков на любых растениях: вирусный лайфхак

Жуки в саду могут причинить немало вреда – это правда. Но экологи утверждают, что уничтожение их с помощью химикатов может стоить урожая, ведь под действие веществ могут попасть и полезные опылители. Поэтому энтузиасты садоводства постоянно заняты поиском безопасных средств, которые помогли бы держать вредителей подальше от растений.

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И именно такой совет дал пользователь TikTok Армен Адамян, ведущий популярный блог о лайфхаках по садоводству. По его словам, спасительное средство можно обнаружить практически на любой кухне. В крайнем случае – в ближайшем супермаркете. Совет быстро стал вирусным в интернете.

Речь идет об обычной молотой корице. Она отпугивает от растений не только насекомых, но и животных. "Посмотрите на этот быстрый маленький трюк, чтобы избавиться от жуков на ваших растениях. Если у вас дома есть немного корицы, возьмите ее и посыпьте вокруг растения", - утверждает блогер.

По его словам, не только насекомые будут избегать приближения к растению, обработанному таким образом. Запах корицы не понравится также грызунам и другим животным.

Трюк заключается в благоухании, которое распространяет специя. Ее аромат приятен мало кому из живых существ, кроме людей. Поэтому из нее производят натуральные и безопасные средства защиты растений. Кроме отпугивания жуков она также способна защищать растения от грибкового поражения.

Вы можете смешать небольшое количество корицы напрямую с почвой, чтобы отпугнуть насекомых. Однако, чтобы извлечь максимальную пользу, смешайте одну столовую ложку молотой специи с водой в чашке или пульверизаторе. Полив такой жидкостью будет действовать на насекомых, а опрыскивание защитит от инфекций. Кроме того, добавляет Армен Адамян, таким образом можно стимулировать рост рассады и молодых растений.

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