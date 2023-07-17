Как спасти растения в саду от черного грибка: советы хозяйкам

Хозяйки часто могут увидеть на розах в саду черные пятна. Такое заболевание называется "черный грибок", которое проявляется на листьях растения.

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Болезнь может появиться в течение всего года, но наиболее благоприятное время для его появления – это лето, особенно засушливые месяцы. OBOZREVATEL нашел действенный способ, который поможет справиться с этим.

Первые признаки болезни – это небольшие, круглые чёрные пятна размером от одного миллиметра до одного сантиметра. Если вовремя не начать лечить растение, то пятна быстро распространятся и сильно ослабят его.

После появления черных точек, листья желтеют и со временем опадают. Поэтому его нужно немедленно удалить с помощью секатора или вручную.

Но такие листья нельзя выбрасывать на компостную кучу, лучше их сразу сжечь или выбросить подальше от сада, чтобы не привести к распространению болезни.

После удаления пораженных участков можно использовать средства, содержащие фунгициды (химические соединения, которые уничтожают или задерживают рост грибов и их спор). Однако следует внимательно прочитать инструкцию перед использованием, чтобы не навредить культуре.

Обработка растения средством минимизирует распространение черного грибка, но полностью не остановит его. Чтобы избежать этой болезни, нужно регулярно поливать и подкармливать саженцы.

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