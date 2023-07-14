Зачем сидят 'на дорожку': что значит всем известная примета

"Присядем на дорожку" – говорят обычно перед тем как закрыть квартиру, в последний раз проверить розетки и отправиться в путь. Этот неизменный дорожный ритуал был известен нашим предкам еще с давних времен.

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С практической точки зрения примета помогает сосредоточиться, на минутку расслабиться после суеты, собрать мысли, вспомнить, все ли уложено в чемодан. В чем суть поверья, разбирался OBOZREVATEL.

Издавна люди верили в домовых, которые якобы оберегают дом от беды. Эти существа, по поверьям, также следят за порядком и поддерживают мир и согласие в семье. Первое объяснение приметы связано именно с домовыми. Наши предки говорили, что, надолго покидая дом, хозяева могут оскорбить домового. Садясь на дорожку, хозяева словно проявляют уважение к существу, задабривают, говорят, что оставляют дом под его защитой. А добрый домовой таким образом мог внезапно напомнить о забытых вещах.

Традиция "присесть на дорожку" уходит корнями еще в языческие времена. Люди таким образом пытались защититься от темных сил, чтобы те не преследовали их в пути и не препятствовали в делах. Объяснение довольно интересное: считалось, что, присев на дорожку, можно обмануть злые силы. Ведя себя перед отъездом спокойно и взвешенно, наши предки делали видимость, что вовсе и не собираются покидать дом, пытаясь сбить злые силы с толку, чтобы те за ними не увязались.

Во времена христианства традиция несколько трансформировалась: перед дорогой стали садиться, чтобы помолиться и попросить защиты и благословения высших сил.

Кстати, по еще одной примете, нельзя возвращаться в дом, если уже вышли за порог. Подробнее об этом и других дорожных предрассудкахчитайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя целоваться на пороге.

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