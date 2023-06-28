Что нельзя делать перед дорогой: народные приметы

Перед важной поездкой люди стараются тщательно спланировать все, чтобы не было неожиданных сюрпризов. Народные приметы помогут избежать неприятностей и легко перенести дорогу.

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Люди, верящие в приметы, обязательно совершают ряд обрядов, чтобы поездка была успешной. Поэтому OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут избежать неприятностей.

Нельзя мыть голову в тот же день, когда запланированное путешествие

Согласно древним приметам, мытье волос смывает защиту перед темными силами, что забирает у вас удачу. Поэтому выполните эту процедуру за сутки до поездки или после приезда.

Никогда не возвращайтесь, когда вышли за порог дома

Даже если вы что-то забыли, то не возвращайтесь домой, это считается плохим знаком. Предки верили, что порог – это граница между миром мертвых и живых. Когда вы вышли из дома, вас сопровождает положительная энергия, но когда вы возвращаетесь, это может разозлить духов, и они доставят вам неприятности.

Нельзя шить перед поездкой

Когда вы зашиваете одежду до выезда, это значит, что зашиваете успех и удачу, а притягиваете к себе болезни, ссоры и финансовые трудности. Лучше это сделать по приезде или оставить эти вещи дома.

Выложите фото близкого человека из кошелька

На первый взгляд, фото – это просто упоминание о родных, но это может привести к неприятным последствиям. Маги делают привороты через снимок человека, поэтому если вы потеряете фотографию, или человек с недобрыми намерениями ее увидит, это может привлечь неудачи к изображенному на фото. Поэтому перед поездкой лучше оставьте снимок дома.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя ходить в одном ботинке или носке.



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