Почему нельзя целоваться на пороге: что предвещающает примета влюбленным

С порогом издавна было связано множество народных примет. В народе предостерегали – нельзя целоваться на пороге, это не сулит ничего хорошего для влюбленных.

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По привычке люди целуют любимых на пороге, провожая их на работу или в дорогу. В чем суть суеверия, разбирался OBOZREVATEL.

По самой распространенной версии, порог еще в языческие времена считался якобы порталом между двумя мирами. Объясняется все очень просто – много веков назад именно на пороге было принято хранить прах усопших. Поэтому это место считалось таинственным и мистическим, а, делая что-то на пороге, люди, по поверью, нарушают покой мертвых и заглядывают в потусторонний мир.

Влюбленным, по примете, не стоит целоваться на пороге. Это может принести в отношения расстройства и ссоры. По другой трактовке, целуясь на пороге, вы призываете негатив в отношения и это даже может стать причиной расставания.

Также влюбленным запрещалось сидеть на пороге – в народе говорили, это к разлуке.

Суеверные люди верят, что нельзя передавать вещи через порог, иначе можно столкнуться с бедностью и материальными трудностями. Прежде чем передать деньги или вещь, советовали впустить человека в дом или сделать несколько шагов навстречу. По поверью, передав вещь кому-то с порога, можно навсегда рассориться.

Кроме того, наши прабабушки не позволяли стоять на пороге с открытой дверью – так счастье и изобилие могут покинуть семью.

Уезжая в дальний путь, переступайте порог правой ногой – так дорога будет легкой и удачной.

Разговаривать с кем-то на пороге тоже не советовали – это обычно приводит к конфликтам.

По примете, если утром споткнуться на пороге – день может пройти неудачно. А споткнуться на пороге вечером – к ссорам в семье.

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