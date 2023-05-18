Зачем пол моют раствором соли: неожиданные плюсы

Есть множество средств для мытья полов: от магазинных химических препаратов до довних народных рецептов. Специалисты по уборке рекомендуют добавлять в средства соль и несколько капель эфирного масла. Для мытья ламинированных, виниловых и деревянных полов часто используют уксус.

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Есть один эффективный лайфхак, который поможет очистить пол и не навредить покрытию. Как приготовить солевой раствор – читайте в материале OBOZREVATEL.

Соль не только продезинфицирует поверхность, но и будет предотвращать появление плесени и клещей. Количество соли для приготовления раствора зависит от емкости ведра, обычно на 5 литров воды требуется 3-4 ложки соли.

Использовать можно каменную соль, но более действенной будет морская. Она эффективнее для дезинфекции поверхности и очистки воздуха.

Соль должна полностью раствориться, поэтому лучше налить теплую воду – так процесс пойдет быстрее. Затем берем швабру и моем пол солевым раствором. Эффект будет заметен сразу.

Кстати, для блеска пола можно использовать лайфхак с аптечным глицерином. Это средство будет отталкивать пыль, придаст плитке, ламинату или паркету красивый блеск. Для его изготовления вам понадобятся эфирное масло, глицерин и средство для мытья посуды. О пропорциях и особенностях мытья полов – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что для паркетов лучше подойдет содовый раствор, достаточно только в горячей воде растворить немного пищевой соды.

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