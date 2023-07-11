Зачем обрывают листья на помидорах: как получить быстрее рекордный урожай

Правильный режим полива, достаточное освещение и регулярное внесение удобрений – вот три основных условия для щедрого и качественного урожая помидоров. Однако иногда огородники делают несколько странную процедуру: они обрывают листья на еще не созревших кустах. Так якобы и плоды созреют быстрее, и вкус у них будет лучше.

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OBOZREVATEL разбирался, нужно ли обрывать листья на помидорах. Эксперты говорят, что томаты действительно могут быстрее созреть под палящим летним солнцем, но есть нюансы.

По словам опытных огородников, удалять можно листья, растущие ниже первой кисти плодов. Это нужно делать в случае, если они буквально лежат на земле или поражены грибковыми болезнями.

Прореживание кустов поможет для роста и развития плодов. Обеспечив больший доступ воздуха в местах, где кусты разрослись слишком густо, можно улучшить вентиляцию и проникновение солнечных лучей.

Однако полностью оголять растение, обрывая все листья, не стоит. Во-первых, помидоры на голых стеблях быстро обгорят под ярким летним солнцем. Естественно, они покраснеют, но вкусовые характеристики не успеют сформироваться.

Во-вторых, листья обеспечивают фотосинтез – это синтез органических соединений из неорганических с использованием энергии света. Вырвав листья, вы фактически лишите растение возможностей для фотосинтеза. Помидоры, хоть и дозревшие внешне, не будут иметь в составе полезных веществ, ведь все процессы, необходимые для качественного созревания, будут нарушены.

Поэтому вместо того, чтобы полностью обрывать листья для ускорения созревания урожая, следует подкормить растения качественными удобрениями. К примеру, фосфорные подкормки повышают устойчивость к неблагоприятным условиям. Можно использовать и азотные удобрения. Они полезны для наращивания ветегативной массы, в частности стеблей и листьев. Бор поможет собрать большой и качественный урожай. Какие еще удобрения полезны для помидоров и что делать, если у растений вдруг пожелтели листья – читайте в материале.

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