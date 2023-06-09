Как спасти увядшие помидоры: гарантированный способ

Помидоры – очень популярные овощи, но ухаживать за ними нужно достаточно внимательно, чтобы они чувствовали себя хорошо и давали большой урожай. Корректировать уход придется при малейших признаках, что что-то с растением не так. Один из наиболее очевидных таких признаков – увядание растения.

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Если куст начнет опускать листья, они станут не упругими и менее яркими на цвет, это означает, что пора немедленно принимать меры. Издание Express выяснило у специалистов по огородничеству, каких именно.

Хорошая новость заключается в том, что на этом этапе помидорный куст не так уж сложно спасти. Главное – восстановить растению нормальный полив и дать правильную подкормку. Также хорошей идеей будет по возможности отрегулировать доступ к нему солнечного света – помидоры являются солнцелюбивыми овощами, поэтому высаживать в тени не советуют.

Прежде всего необходимо определить – недостаток полива или перелив вызвал реакцию у растения. Если земля под томатными кустами мокрая, скорее всего, речь идет о избытке воды. В таком случае грунту на грядке нужно дать просохнуть, и только после этого поливать помидоры снова.

Если земля сухая, необходимо проверить, насколько глубоко она просохла. Если влаги нет на глубине уже нескольких сантиметров, тогда растение необходимо щедро пролить водой, чтобы она проникла на всю глубину корневой системы.

При этом вместе с поливом хорошо будет внести любое минеральное или органическое удобрение, которым вы обычно подкармливаете помидоры. Выберите меньшую, чем обычно концентрацию и подлейте раствором удобрения помидоры под корень. После этого полейте их чистой водой. Так подпитка проникнет глубже в землю и дольше будет действовать на кусты. Изменения к лучшему должны быть заметны уже через несколько часов.

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