Чем подкормить помидоры, чтобы урожай был ранним: секреты дачников

Помидоры – неприхотливые овощи, однако важно не забывать о правильном уходе и подкормке. Не последнюю роль играет и правильное соседство. Хуже всего высаживать рядом с томатами капусту – цветную, брокколи или кольраби. А салатные и бобовые культуры, редис, морковь и свекла не будут мешать росту помидоров.

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Чтобы урожай был ранним, помидоры нужно вовремя подкормить. Какие удобрения подойдут для томатов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Какие удобрения полезны для помидоров

Удобрения должны обеспечивать потребности растений в период развития.

Калийные удобрения необходимы для образования образования завязей. Они могут повысить стойкость к болезням и улучшить эстетичный вид помидоров. Калий полезен для улучшения вкусовых качеств и формирования более яркой расцветки.

Фосфорные удобрения оказывают большое влияние на развитие корней. Они ускорят цветение, а плоды будут созревать быстрее. Фосфор увеличивает устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

Можно использовать и азотные удобрения. Они полезны для наращивания ветегативной массы, в частности стеблей и листьев.

Бор поможет собрать большой и обильный урожай.

Что делать, если у растения потемнели листья

Потемневшие, завернутые внутрь листья и фиолетовые прожилки – главные "симптомы" недостатка фосфора. Это так называемое фосфорное голодание, которым часто страдают помидоры. Опытные огородники рекомендуют использовать суперфосфат и монофосфат калия.

Если листья высыхают и рассыпаются

"Кучерявые", закрученные внутрь листья – признак недостатка калия. Обожженные, сухие листья, которые просто рассыпаются в руках – еще один характерный признак. В таком случае помидоры следует подпитать золой, сульфатом калия или каллимагнезией.

Если листья вдруг пожелтели

Пожелтевшие листья могут свидетельствовать о недостатке азотных удобрений. Помидоры можно обработать раствором мочевины или аммиачной селитры.

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