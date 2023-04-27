Чем подкормить помидоры, чтобы урожай был ранним: секреты дачников
Помидоры – неприхотливые овощи, однако важно не забывать о правильном уходе и подкормке. Не последнюю роль играет и правильное соседство. Хуже всего высаживать рядом с томатами капусту – цветную, брокколи или кольраби. А салатные и бобовые культуры, редис, морковь и свекла не будут мешать росту помидоров.
Чтобы урожай был ранним, помидоры нужно вовремя подкормить. Какие удобрения подойдут для томатов – читайте в материале OBOZREVATEL.
Какие удобрения полезны для помидоров
Удобрения должны обеспечивать потребности растений в период развития.
Калийные удобрения необходимы для образования образования завязей. Они могут повысить стойкость к болезням и улучшить эстетичный вид помидоров. Калий полезен для улучшения вкусовых качеств и формирования более яркой расцветки.
Фосфорные удобрения оказывают большое влияние на развитие корней. Они ускорят цветение, а плоды будут созревать быстрее. Фосфор увеличивает устойчивость растений к неблагоприятным условиям.
Можно использовать и азотные удобрения. Они полезны для наращивания ветегативной массы, в частности стеблей и листьев.
Бор поможет собрать большой и обильный урожай.
Что делать, если у растения потемнели листья
Потемневшие, завернутые внутрь листья и фиолетовые прожилки – главные "симптомы" недостатка фосфора. Это так называемое фосфорное голодание, которым часто страдают помидоры. Опытные огородники рекомендуют использовать суперфосфат и монофосфат калия.
Если листья высыхают и рассыпаются
"Кучерявые", закрученные внутрь листья – признак недостатка калия. Обожженные, сухие листья, которые просто рассыпаются в руках – еще один характерный признак. В таком случае помидоры следует подпитать золой, сульфатом калия или каллимагнезией.
Если листья вдруг пожелтели
Пожелтевшие листья могут свидетельствовать о недостатке азотных удобрений. Помидоры можно обработать раствором мочевины или аммиачной селитры.
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