Зачем нужно отверстие в кухонной доске: в сети показали трюк

У каждой хозяйки есть кухонные доски, которые есть незаменимым предметом при приготовлении пищи. Обычно отверстие в дощечке мы используем для того, чтобы повесить ее.

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Но это не единственная функция, которую можно использовать. Блоггерша под ником @olakekay опубликовала видео в социальной сети TikTok, где рассказала, как правильно пользоваться разделочными досками.

Если отверстие большое, это идеальный способ осторожно и безопасно забросить нарезанные овощи или фрукты в кастрюлю. Это значительно облегчит приготовление пищи и поможет избежать попадания капель горячей воды на кожу.

Для этого нужно держать дощечку над нужной емкостью и ножом или лопаткой бросать овощи.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что разделочные доски и другие вещи на кухне нужно менять каждый год. Каменная доска более долговечна, но деревянную или пластиковую следует регулярно менять. На таких досках появляются царапины, внутри которых скапливаются бактерии.

Кухонные полотенца могут быть настоящими питомниками бактерий. В идеале их советуют стирать несколько раз в неделю и покупать новые как минимум каждые полгода.

Стареющий пластик может навредить пище, контейнеры со временем деформируются, покрываются пятнами и трещинами. Поэтому необходимо их своевременно менять.

Лопатки из дерева, кисточки, силиконовые формы для выпекания тоже быстро изнашиваются, поэтому покупать новые нужно регулярно.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, сколько полотенец должно быть на кухне у хорошей хозяйки.

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