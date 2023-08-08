Сколько полотенец должно быть на кухне у хорошей хозяйки: знают не все

Хозяйки проводят много времени на кухне, поэтому часто используют полотенца и тряпки. Ткань быстро загрязняется из-за жира и грязи и имеет неприятный запах.

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Кухонные полотенца нужно своевременно заменять и стирать, потому что на них размножаются микробы, которые могут привести к пищевому отравлению или другим заболеваниям. OBOZREVATEL узнал, сколько полотенец нужно иметь на кухне.

У хозяйки должно быть 2-3 полотенца. Один должен быть для вытирания чистых рук, второй для вытирания чистой посуды и третий для гостей, протирания фруктов или сменный (пока первые еще влажные после использования). Если у вас есть ребенок, то необходимо иметь запасное полотенце для него.

На кухне должны быть не только полотенца и тряпки, но и бумажные салфетки, чтобы протирать посуду или жирные, грязные поверхности.



Полотенца необходимо стирать по мере загрязнения. Это можно делать раз в несколько дней или стирать каждый вечер, если на них появились жирные пятна.

Менять полотенца необходимо каждые две недели. Из-за постоянного использования они теряют свой цвет и на них могут оставаться следы от пятен, поэтому не забывайте покупать новый текстиль, губки и тряпки.

Ранее OBOZREVATEL публиковал проверенный рецепт, который поможет избавить кухонные полотенца от неприятного запаха.



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