Какие вещи на кухне нужно менять каждый год: 10 предметов

Некоторые вещи на кухне следует менять регулярно. Наши мамы и бабушки в условиях дефицита привыкли не выбрасывать старые вещи, так что кухонными принадлежностями могли пользоваться много лет.

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К счастью, у нас есть альтернативы, поэтому не стоит забывать, что определенные вещи на кухне нужно обновлять каждый год. OBOZREVATEL собрал топ-10 предметов, которые советуют регулярно менять.

Разделочные доски

Каменная доска более долговечна, но деревянную или пластиковую следует менять каждый год. На таких досках появляются царапины, внутри которых скапливаются бактерии.

Прихватки

Протертая ткань на прихватках может привести к тому, что вы получите ожоги, когда коснитесь чего-нибудь горячего. Прихватки стоят недорого, поэтому рекомендуют их менять как можно чаще.

Кухонные полотенца

Кухонные полотенца могут быть настоящими питомниками бактерий. В идеале их советуют стирать несколько раз в неделю и покупать новые как минимум каждые полгода.

Контейнеры для хранения продуктов

Стареющий пластик может даже вредить пище. Кроме того, контейнеры с течением времени деформируются, покрываются пятнами и трещинами.

Фильтры для воды

Эксперты рекомендуют менять фильтры каждые полгода, ни в коем случае не реже. Фильтры со временем засоряются и перестают выполнять очистные функции.

Посуда с антипригарным покрытием

Как минимум ежегодно следует менять антипригарную посуду. Кастрюли или сковороды нужно менять сразу, как только на них появились повреждения или царапины.

Кухонная утварь

Лопатки из дерева, кисточки, силиконовые формы для выпечки тоже быстро изнашиваются, поэтому покупать новые нужно регулярно.

Оливковое и кокосовое масла

По истечении срока годности масла становятся горькими по вкусу и теряют свои свойства. Обычно срок годности оливкового и кокосового масла – 1 год.

Столешница

Если столешница поцарапана, имеет сколы и пятна – вся кухня будет выглядеть неряшливо. Мраморные столешницы более долговечны, их просто покрывают специальной пропиткой раз в год.

Мебель и стены

Конечно, без необходимости ежегодно менять мебель, красить стены или клеить обои не нужно. Можно просто вызвать реставраторов, которые починят сломанные вещи.

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