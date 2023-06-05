Зачем нужна бирка на чайном пакетике: мало кто знает ответ

На бирке чайного пакетика обычно пишут название изготовителя. Однако немногие знают, что это не только маркетинговый ход фирм-производителей, направленный на визуальную рекламу.

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Если вы думали, что назначение бирки исключительно в том, чтобы погружать пакетик в чашку на этапе заваривания – вы, конечно, правы, но есть один нюанс. Зачем нужна бирка на чайном пакетике, разбирался OBOZREVATEL.

Ярлычок служит своеобразной "ручкой" – без него погружать и вытаскивать пакетик из чашки было бы неудобно.

На самом деле назначение бирки несколько иное, и о нем немногие догадываются. Ее используют для фиксации пакетика в чашке при наливании кипятка. Эксперты говорят, что заваривать пакетированный напиток нужно следующим образом:

Шаг 1. Ставим на стол чашку, кладем внутрь чайный пакет, а бумажную бирку придавливаем дном чашки.

Шаг 2. Фиксируем чайный пакетик и только потом наливаем горячую воду.

Шаг 3. Ждем пока чай заварится и вытаскиваем пакетик.

Таким образом бирка предотвращает смывание ниточки внутрь емкости, а после заваривания пакет можно быстро и легко убрать.

Есть и дополнительная версия использования бирки – она помогает отжимать остатки жидкости из пакета. Ниточку обматывают вокруг ложки и слегка прижимают, держа за бирку.

Кстати, в сети приобретает популярность интересный лайфхак – чай с клубничными хвостиками. Да, это может звучать несколько странно, однако те, кто уже попробовал напиток, утверждают, что совет действительно "работает". Чай приобретает аромат свежей клубники – насыщенный, нежный с приятной кислинкой. Как приготовить пожилой напиток – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, можно ли пить чай на ночь.

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