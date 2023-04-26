Почему нельзя пить на ночь чай: неожиданный ответ

О том, что не стоит употреблять кофе перед сном, знает каждый любитель этого напитка. Поэтому многие люди предпочитают вечернее чаепитие. Но диетологи убеждают – это тоже не лучшая идея.

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OBOZREVATEL разбирался, почему не стоит пить чай на ночь. И чем это может обернуться для здоровья.

Так же, как кофе, чай содержит кофеин – естественный стимулятор нервной системы. Да, его несколько меньше: в кофе примерно 160 мг на чашку, в черном чае – до 80 мг и в зеленом чае – до 45 мг. Тем не менее, даже этой дозы может хватить, чтобы помешать легкому засыпанию.

Кроме того, напиток оказывает мочегонное действие. Выпитая на ночь чашка чая может заставить вас проснуться для похода в туалет. А то и не раз.

А еще содержание танинов в чае препятствует правильному усвоению железа. Особенно от этого страдают люди с железодефицитной анемией. А одно из проявлений этого состояния – это именно проблемы со сном.

Тем не менее, подобрать чай, который не будет оказывать возбуждающего действия, можно. Более того, можно остановить свой выбор на травяном чае, который даже поможет уснуть. В первую очередь это ромашковый чай или напиток на основе лимонника. Также безопасным может быть зелёный чай, если заваривать его не крепко.

Во всяком случае, не стоит пить чай непосредственно перед сном. Лучше устроить чаепитие вместе с ужином – за 3-4 часа до того, как отправиться в постель.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о топ-8 преимуществах правильного употребления кофе для здоровья.

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