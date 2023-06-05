Не выбрасывайте: как с пользой использовать хвостики от клубники

Сезон клубники в разгаре, начало лета – идеальное время, чтобы полакомиться вкусными и сочными ягодами. Обычно клубничные хвостики привыкли считать ненужными отходами и выбрасывать, но можно их использовать более рационально.

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В сети приобретает популярность интересный лайфхак – чай с клубничными хвостиками. Да, это может звучать несколько странно, однако те, кто уже попробовал напиток, утверждают, что совет действительно "работает". Чай приобретает аромат свежей клубники – насыщенный, нежный с приятной кислинкой. Как приготовить летний напиток – читайте в материале OBOZREVATEL.

Приготовить сезонный клубничный чай очень просто. Главное – тщательно промыть хвостики и не заливать их кипятком сразу после отрывания от ягоды. Для удобства публикуем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Вымойте клубнику и отделите от нее хвостики. Уложите хвостики в отдельную емкость и еще раз тщательно промойте водой.

Шаг 2. Разместите клубничные хвостики в чистом и светлом месте, например на солнечном подоконнике, и оставьте на несколько дней – они должны хорошо подсохнуть. Для более яркого цвета чая перед сушкой хвостики нужно немного смять и накрыть влажной марлей.

Шаг 3. Следующий этап – фасовка. Сложите клубничные хвостики в мешочек из натуральной ткани или стеклянную банку.

Ароматная добавка к заварке готова. Можно добавлять 1 чайную ложку засушенных хвостиков в чайник при заваривании черного или зеленого чая. Вы получите насыщенный напиток с легкой терпкостью, особенным цветом, немного выраженной кислинкой и приятным ягодным запахом.

Кроме того, издавна клубничные хвостики использовали в кулинарии для приготовления пирогов, компотов и десертов.

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