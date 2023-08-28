Зачем гладят одежду через фольгу: умный лайфхак

Даже рутинный процесс глажки вещей можно существенно облегчить и сделать более интересным. Например, специалисты советуют попробовать гладить через фольгу.

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Этот лайфхак стремительно набирает популярность в сети. OBOZREVATEL разбирался, как и зачем использовать фольгу при глажке.

Фольга, как известно, быстро нагревается – и именно это свойство будет полезно. Особенно кропотливым при глажке является момент, когда нужно переворачивать одежду на другую сторону для обеспечения равномерной гладкости. Это требует времени и усилий. Фольга способна упростить глажку и существенно сократить продолжительность процесса.

Все очень просто: нужно только разместить лист фольги на доске перед началом глажки. Высокая температура поверхности будет разглаживать не только наружную сторону ткани, но и внутреннюю – при контакте с фольгой.

Преимущество такого вида глажки заключается в том, что больше не придется переворачивать одежду – достаточно пройтись утюгом только по одной стороне одежды или белья. Продолжительность процесса таким образом сократится в два раза.

Кстати, глажка в жару может стать настоящим испытанием. Однако можно сэкономить время и усилия, если правильно развешивать вещи на этапе сушки. Как сушить одежду после стирки, чтобы ее не требовалось гладить – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему одежду стирают наизнанку и как правильно загружать вещи в стиральную машинку.

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