Утюг не понадобится: как сушить одежду, чтобы она была разглажена

Глажка одежды – довольно изнурительная процедура, особенно летом, когда в комнате и без того высокая температура. Можно сэкономить время и силы, если правильно развешивать вещи на этапе сушки.

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Особенно этот лайфхак подойдет для рубашек. Как сушить одежду после стирки, чтобы не нужно было гладить, рассказало издание Genialne.pl.

Лайфхак с вешалкой

Итак, вы постирали одежду и собираетесь сушить ее на сушилке, на балконе или на улице. Вместо того чтобы вешать мокрые рубашки на веревке, используйте вешалку. Эта простая, но разумная альтернатива мгновенно выровняет вашу одежду. Однако низ рубашки должен быть отягощен для сохранения формы – для этого отлично подойдут прищепки. Просто осторожно прикрепите их к краю ткани, а затем дайте рубашке высохнуть. Через несколько часов одежда будет не только свежей и ароматной, но и выровненной.

Еще немного советов

Перед развешиванием одежды, встряхните каждую вещь – так ткань распрямится и на ней будет меньше складок. На этапе стирки следует следить, чтобы одежда как можно меньше мялась. Поэтому всегда устанавливайте низкую скорость отжима и сразу после завершения цикла извлекайте одежду из машинки. Эксперты рекомендуют бросить несколько кубиков льда в барабан машинки – в результате материал станет более гладким и выпрямленным.

Домашний спрей

Необходимые ингредиенты:

вода;

белый уксус;

кондиционер для волос.

Смешайте 1,5 стакана воды, 1 столовую ложку уксуса и 1 чайную ложку кондиционера для волос и перелейте раствор в бутылку с пульверизатором. Распылите спрей на складки, затем растяните ткань. Уксус имеет довольно неприятный запах, поэтому можно заменить его ополаскивателем.

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