Почему одежду стирают наизнанку: причины, о которых знают не все

Инструкция к практически любой вещи призывает выворачивать ее перед тем, как положить в стиральную машину или даже перед ручной стиркой. О том, что так лучше сохранится состояние ткани, знают все. Но как именно это способно защитить текстиль?

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OBOZREVATEL собрал объяснения специалистов. После них вы перестанете забывать вывернуть свои вещи перед стиркой.

Большинство грязи накапливается именно внутри

Во время ношения вещь контактирует с телом изнаночной стороной. Так что кожное сало и пот накапливаются именно с этой стороны ткани. Именно они вызывают появление желтых пятен и стойкого запаха. Стирка вещи в вывернутом состоянии способна решить эту проблему.

Декор будет в безопасности

Декоративные элементы, такие как вышивки, аппликации, стразы или блестки находятся на лицевой стороне, что понятно. Но при стирке они могут повреждаться. Чтобы уберечь их от этого, просто выверните вещь и весь декор окажется внутри и не будет контактировать с другими тканями и барабаном стиралки.

Так вы точно не забудете о карманах

Сколько раз вы корили себя за то, что не достали какую-то мелочь из кармана перед стиркой и испортили ли ее, или повредили вещи? Если вы примете за привычку каждый раз выворачивать вещи перед стиркой, вы перестанете забывать опорожнять при этом карманы. Небольшой, но важный бонус, не правда ли?

Ткань будет дольше сохранять свой цвет

Каким бы качественным ни был краситель, со временем он понемногу вымывается из ткани. Замедлить этот процесс можно, выворачивая вещи перед стиркой. Особенно это касается джинсов и разнообразных деликатных тканей, как шелк или шифон.

Как правильно загружать вещи в стиралку

Как еще, кроме выворачивания вещей, можно сделать стирку более безопасной для тканей? У экспертов есть на этот случай несколько дополнительных советов.

Не злоупотребляйте стиральными средствами

Избыток стирального порошка или геля не только не улучшит качество стирки, но и может повредить тканям. Из-за этого на вещах могут оставаться следы и пятна.

Не перегружайте барабан машины

Чтобы сэкономить на стирке, у вас может возникнуть желание плотно набить стиральную машину вещами. Но такая перегрузка может в лучшем случае снизить эффективность стирки. Моющее средство и вода будут плохо проникать во все ткани, также менее тщательным будет отжим. А в худшем случае, такое использование может повредить машину.

Используйте мешок для стирки

Этот совет особенно актуален для деликатных тканей, таких как трикотаж или кружево нижнего белья. Сетчатый мешок хорошо пропускает воду во время стирки, но при этом сводит к минимуму контакт вещей с барабаном и другими более грубыми тканями.

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