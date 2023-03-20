Зачем чайный пакетик кладут в унитаз: эффект вас поразит

Для использованных чайных пакетиков можно найти много вариантов употребления в быту. В Китае, например, чайные пакетики кладут в унитаз – это очень распространенная практика среди домохозяек.

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Прежде чем выбросить пакет с заваркой в мусорник, попробуйте воспользоваться эффективным лайфхаком, который не только очистит унитаз, но и избавит от неприятного запаха. Как правильно это сделать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Чайный пакетик поможет легко удалить желтый налет в унитазе. Достаточно положить использованную заварку внутрь и оставить ее на несколько часов.

Затем берем ершик и очищаем поверхность. Если загрязнение слишком устойчиво, можно добавить моющее средство.

Заварка не только удалит желтый налет, но и очистит поверхность унитаза от вредных бактерий. Неприятный запах тоже исчезнет, если делать эту процедуру регулярно.

Ароматические чайные добавки могут в разы усилить эффект. Особенно это касается цитрусовых ароматов. Следует просто заварить любимый напиток, а затем оставить пакетики внутри унитаза.

Кстати, ершик – это настоящий питомник бактерий, поэтому чистить его нужно регулярно. Можно сделать специальную пасту, смешав ¼ стакана белого уксуса, ½ стакана соды и 2-3 столовых ложки моющего средства. Залив смесь кипятком, следует погрузить в нее ершик на 2 часа.

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