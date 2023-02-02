Как сделать, чтобы ванна сияла чистотой: пригодится правило 5 минут

На уборку дома иногда уходит слишком много времени. А все потому, что мы делаем уборку неэффективно. Первое, что следует сделать – это правильно спланировать время и распределить приоритеты.

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Простое правило оптимизации поможет убрать ванную комнату очень быстро. Уже через 5 минут комната будет сиять чистотой. Детальнее о "правиле пяти минут" читайте в материале OBOZREVATEL.

Шаг 1

Итак, вы решили убрать ванную и на все у вас есть 5 минут. Начинаем!

В первую минуту оцените, что больше всего бросается в глаза, когда вы заходите в ванную. Грязное белье закиньте в корзину или стиральную машинку. Косметику на раковине уберите в косметичку. Аккуратно выставьте на полочку средства для душа, если они вдруг разбросаны. Параллельно можно выкинуть пустые тюбики и баночки.

Шаг 2

Комната визуально стала чище, поэтому приступаем к следующему шагу. Протрите пыль на всех поверхностях.

После этого нанесите очищающие средства на ванную, раковину и в унитаз. От известкового налета за минуту вы вряд ли избавитесь, а вот вымыть грязные поверхности точно успеете.

Шаг 3

Вы на середине пятиминутной уборки. Следует обратить внимание на полотенца и шторку для ванной. Замените грязные полотенца новыми, красиво расправьте шторку, уберите спонджики для лица или ушные палочки.

Шаг 4

Уборка почти завершена. Пора заняться зеркалами. Для экстренной уборки подойдут магазинные средства для мытья стекла. Если у вас есть немного свободного времени, можно попробовать народные методы, например уксус или соду. Не забудьте также протереть смесители.

Шаг 5

Учитывая тот факт, что ванные комнаты обычно небольшие по площади, вам должно хватить одной минуты, чтобы помыть пол и пропылесосить коврик.

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