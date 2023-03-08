Чем почистить ершик для унитаза: способы легко избавиться от неприятного запаха

Ершик для унитаза следует чистить тщательно и регулярно, ведь это – настоящий питомник бактерий. Он даже может стать источником резкого неприятного запаха, если его впору не вымыть.

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Не всегда стоит покупать дорогостоящие химические средства, ведь несколько подручных ингредиентов помогут эффективно продезинфицировать туалетный ершик. О самых действенных из них читайте в материале OBOZREVATEL.

Лайфхак с уксусом

Уксус – нейтрализатор бактерий и неприятного запаха. В небольшой емкости эксперты по уборке советуют смешать ½ стакана сода, ¼ стакана белого уксуса и несколько столовых ложек моющего средства. Смесь следует залить кипяченой горячей водой (желательно – кипятком) и перемешать. Окуньте ершик в раствор минимум на 2 часа, а затем вымойте его под теплой водой.

Лайфхак со средством для мытья унитаза

Берем небольшое ведро, наливаем в него воду и средство для мытья унитаза. В полученную жидкость погружаем ершик на 2-3 часа. Обязательно вымойте его под проточной водой.

Лайфхак с содой

Это самый быстрый и простой способ вымыть ершик. Промо в емкость с ершиком насыпьте соду и добавьте немного уксуса. Подождите, пока от химической реакции выделится пена. Спустя 40 минут можно смывать остатки под теплой водой.

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