Забудьте об уксусе: названо лучшее средство для удаления накипи из чайника

Накипь – это довольно неприятная бытовая проблема, особенно хорошо знакомая тем, кто живет в регионах с жесткой водой. Она собирается на всех предметах и технике, контактирующих с водопроводной водой, а удалять ее приходится уксусом, который довольно неприятно пахнет.

Но можно ли как-то избавиться от накипи, избежав запаха уксуса в доме? Эксперты по уборке говорят, что да. OBOZ.UA узнавал об их лайфхаках.

Для понимания, как работать с накипью, нужно узнать, что это в действительности такое. Налет образуется из солей кальция и магния, которые находятся в воде и делают ее жесткой. Когда капли водопроводной воды высыхают, эти соли остаются на поверхности, образуя накипь. Особенно достается нагревающим воду приборам, таким как электрические чайники.

Кислота способна разрушить жесткую структуру этих солей. Именно поэтому уксус настолько эффективен против них. Его растворяют в воде, а затем кипятят в чайнике, чтобы очистить его изнутри. Однако несколько последующих кипячений может ощущаться уксусный привкус.

Тем, кто не хочет соприкасаться с запахом и вкусом уксуса в своем чайнике, его можно заменить другим средством, которое вообще никак не пахнет, но при этом так же безжалостно к извести. И это лимонная кислота.

Чтобы воспользоваться ею, наполните чайник водой до уровня, на котором он загрязнен накипью. Далее всыпьте в воду по 2 столовых ложки кислоты на каждые 0,5 литра воды. Кислота сразу начнет вступать в реакцию с накипью и выделять пузырьки.

Далее вскипятите чайник и оставьте его закрытым минут на 5-10, чтобы средство лучше подействовало. Далее ополосните устройство изнутри – накипь должна смыться полностью. Если нет, просто повторите процедуру. Повторного кипячения, чтобы убрать посторонние привкусы и ароматы, такая чистка не требует. Достаточно будет просто тщательного полоскания.

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