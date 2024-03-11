Как почистить стиральную машинку от известкового налета: понадобится один простой ингредиент

Жесткая водопроводная вода способна создать целый ворох проблем – от накипи в чайнике до выхода из строя сложных приборов, как стиральная машина. Но если чайник почистить довольно легко, то со стиральной машиной, может казаться, что справиться без разборки механизма невозможно.

Однако на самом деле все гораздо проще. Избавить устройство от накипи могут простые продукты, которые можно купить в любом супермаркете. OBOZ.UA поинтересовался, что говорят по этому поводу эксперты.

В первую очередь они советуют проводить чистку от накипи хотя бы раз в 3-6 месяцев. Это поможет поддерживать стиральную машину в хорошем состоянии в течение длительного времени и улучшить качество ее работы.

А средствами для такой чистки они называют белый уксус, лимонную кислоту и соду – кальцинированную или обычную пищевую. Уксус или лимонная кислота помогут разрушить налет, а сода будет предотвращать отложения на механизме машины.

Кислотное чистящее средство используется довольно просто. Достаточно залить чашку белого уксуса, процеженного сока лимона или раствора лимонной кислоты в пустой барабан и выбрать длинную программу стирки с высокой температурой воды. Вещей при этом в машине быть не должно.

Что касается соды, то ее используют в качестве смягчителя воды при каждой стирке. Кальцинированную следует добавлять строго в соответствии с инструкцией. Это достаточно активное вещество и превышенная дозировка может навредить и машине, и одежде. Пищевую следует засыпать вместе с порошком в соответствующий отсек стиралки. Половины стакана на цикл стирки должно быть достаточно. Сода поможет избавиться от посторонних запахов, вывести пятна, уменьшить количество пены и замедлить оседание извести на внутренних деталях механизма.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем может навредить машине использование слишком большого количества стирального порошка.

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